Лавров: "Конфликт в Сирии невозможно урегулировать без курдов"

2018-03-29 23:53 | www.apa.az | 7

Без курдов конфликт в Сирии урегулировать невозможно. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Наши отношения с сирийскими курдами, как и с курдами, которые живут в других странах, в качестве неотъемлемой части обществ — и в Ираке, и в Иране, и Турции — не изменились. Мы убеждены, что без курдского народа ни один конфликт в этом регионе, на территории стран, где проживают курды, урегулирован быть не может", — заявил Лавров, отвечая на вопрос об отношениях России с курдами на фоне турецкой операции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Эрдоган заявил 18 марта о переходе города Африн под контроль турецкой армии и "Сирийской свободной армии".