Russia Today запретили в США

2018-03-29 23:43 | www.oxu.az | 8

Компания-провайдер, транслировавшая эфир RT в Вашингтоне, исключила телеканал из сетки вещания.

Как передает Oxu.Az, об этом заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT.

По ее словам, это случилось из-за того, что RT присвоили статус иностранного агента.

Ранее стало известно, что конгресс США обсуждает новые законопроекты, направленные на ограничение деятельности иностранных СМИ в стране.

Законодатели предлагают обязать СМИ отчитываться перед властями каждые полгода. Кроме того, в эфире каждый час будут транслировать объявление о финансировании из-за рубежа.

Отмечается, что проекты направлены против RT и Sputnik. Российские СМИ обвиняют в «трансляции кремлевской пропаганды». При этом BBC и France 24 под действие законов не подпадают.

А.Б.

