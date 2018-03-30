Минобразования Азербайджана предупредило студентов и школьников в связи с погодой

2018-03-30 00:29 | www.apa.az | 7

Министерство образования Азербайджана сделало предупреждение студентам и школьникам в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, согласно информации синоптиков с 30 марта по 31 марта в Баку и Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер.

«Минобразования в связи с этим призывает студентов и школьников к бдительности, в частности, рекомендует родителям малолетних учащихся не оставлять детей без внимания. Просьба руководителям учебных заведений Баку и Абшеронского полуострова в указанное время уделить особое внимание соответствующим мерам безопасности», - сказано в сообщении.