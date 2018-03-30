В Турцию из Косово доставлена группа сторонников Гюлена

2018-03-30 00:49 | www.oxu.az | 9
Сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) схватили и доставили в Турцию шесть функционеров террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ/PDY), нанеся мощный удар по позициям террористов в Балканском регионе.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на достоверные источники, операция прошла при активной поддержке разведслужбы Косово.
В Турцию на самолете турецкой разведки доставлены Джихан Озкан, Кахраман Демирез, Хасан Хусейин Гюнакан, Мустафа Эрдем, Осман Каракая и Юсуф Карабина. Все они переданы судебным органам Турции.
По полученным данным, схваченные в ходе операции сторонники FETÖ/PDY осуществляли деятельность в балканских странах, организовывали побеги сторонников течения из Турции в страны Европы и США.
Силы безопасности Турции установили, что Озкан собирал «пожертвования» с предпринимателей балканских стран, которые затем перечислял главарю террористического течения Фетуллаху Гюлену в американский штат Пенсильвания.
В то же время Демирез был ответственным за молодежное крыло террористического течения в Косово и активно занимался вербовкой новых лиц в ряды FETÖ/PDY на Балканах.
Гюнакан отвечал за "деятельность" педагогов в школах FETÖ/PDY в регионе.
Остальные были ответственными за деятельность FETÖ/PDY в разных организациях и учреждениях стран Балканского региона.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства по делу Эргенекона Осман Каракая составлял доклады в интересах FETÖ/PDY в Стамбульском институте судебной медицины.