Госдеп США: Россия безосновательно закрыла генконсульство

2018-03-30 01:21 | www.oxu.az | 7

Представитель госдепа США Хизер Нойерт заявила, что Россия не имела никаких оснований для решения о высылке американских дипломатов и о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

«Я хочу напомнить вам, что для российского ответа нет оправдания.

Наши действия были всецело продиктованы лишь нападением (в Солсбери - ИФ) на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь», - сказала она на брифинге в четверг.

«Как я понимаю, Россия планирует предпринять незаконные ответные действия против 28 стран, стран, выразивших солидарность с Великобританией. Россия продолжает изолировать себя после дерзкой химической атаки.

Мы еще изучаем детали принятых Россией мер, и я скажу еще раз, что мы оставляем за собой право на ответ на любые действия России в отношении США», - заявила Нойерт

«Я не готова предсказывать, что конкретно произойдет, но у нас определенно есть возможность сделать это (принять ответные меры - ИФ)", - сообщила она в ответ на вопрос журналиста, значит ли это заявление, что в вопросе взаимных дипломатических ограничений «это еще не конец".

Представитель госдепа также пояснила, почему ведомство считает ответные меры России нелегитимными.

«США совместно со многими другими странами приняли решение о высылке российских шпионов. Мы не воспринимаем это (действия России - ИФ) как принцип «зуб за зуб» в дипломатической сфере», - подчеркнула Нойерт.

Она добавила, что России не стоит примерять на себя роль жертвы в «деле Скрипаля».

«России не стоит прикидываться жертвой.

Единственными жертвами этой ситуации стали два человека, лежащие в больнице в Великобритании, а также люди, которые не могут пойти в парк, медработники и представители спецслужб, которые после инцидента вынуждены проходить лечение и наблюдаться, потому что они контактировали с (отравляющим - ИФ) веществом», - сказала она.

А.Б.

