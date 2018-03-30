Франция отправит спецназ на помощь курдам

2018-03-30 01:50 | www.oxu.az | 6

Власти Франции решили направить войска для помощи курдам в сирийском Манбидже.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на представителя делегации «Сирийских демократических сил» (SDF) в Париже.

29 марта делегация SDF встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам представителя делегации, глава Пятой Республики намерен «в самом скором времени» направить в Манбидж подразделения спецназа французской армии. Их численность не называется.

Сообщается, что операция будет проводиться в координации с военными США.

Ранее Совет национальной безопасности Турции потребовал незамедлительного вывода сил самообороны курдов из сирийского Манбиджа.

Анкара заявила, что при невыполнение этого требования может провести в этом регионе военную операцию, подобную проведенным в других районах на севере Сирии.

А.Б.

