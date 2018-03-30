Создана программа для слежки за пользователями WhatsApp

2018-03-30 02:29 | www.oxu.az | 7

В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lifehacker.

«Используйте Chatwatch для мониторинга активности ваших друзей, родственников и подчиненных», — говорится в описании приложения.

По словам разработчиков, установившие программу люди смогут посмотреть, когда их собеседник последний раз заходил в приложение, даже если тот отключил функцию отображения статуса. Кроме того, приложение покажет, в какое время пользователь обычно ложится спать и просыпается.

Также Chatwatch позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого приложение комбинирует личные данные нескольких пользователей.

При помощи программы разработчики планируют привлечь внимание к тому, как материнская компания Facebook обрабатывает личные данные посетителей социальных сетей и мессенджеров.

Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользователи получают возможность следить за двумя определенными контактами в течение недели. Разработчики говорят, что все заработанные средства пойдут на поддержание программы и финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.

А.Б.

