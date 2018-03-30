В Папуа-Новой Гвинее объявили об угрозе возникновения цунами (ОБНОВЛЕНО)

2018-03-30 02:53 | www.trend.az | 7

Угроза возникновения цунами объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи, передает РИА Новости.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) США сообщает о возможности возникновение волн, превышающих уровень прилива на один метр, в отдельных районах Папуа-Новой Гвинеи.

Цунами высотой до 0,3 метра также ожидается на Соломоновых островах.(02:02 GMT+4) Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.