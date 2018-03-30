Россия созывает внеочередную сессию ОЗХО из-за дела Скрипаля

2018-03-30 03:00 | www.oxu.az | 9

Москва 4 апреля созывает внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) в связи с делом Скрипаля.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Для того чтобы добиться нормального разговора, установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде.

Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора. Иначе это будет очередным подтверждением того, что все происходящее — это затеянная грубейшая провокация», — сказал глава российской дипломатии.

А.Б.

