Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений

2018-03-30 03:22 | www.trend.az | 6

Соединенные Штаты считают, что решение России выслать американских дипломатов из страны знаменует дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома, пишет ТАСС.

"Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - отмечается в документе.

Также в пресс-службе сообщили, что решение России выслать группу американских дипломатов из страны не было для США неожиданностью, и Вашингтон готов дать ответ на этот шаг Москвы.