Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

2018-03-30 04:32 | www.trend.az | 7

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу в Центральной Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в префектуре Ибараки, а очаг залегал на глубине 60 км, передает РИА Новости.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, японские метеорология объявляли угрозу цунами, однако через несколько минут предупреждение было снято. В общей сложности подземные толчки ощущались в шести префектурах центрального и северо-восточного регионов Японии, включая префектуры Фукусима, Ибараки, Тиба и столичный регион.

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