В Турции при ДТП сгорел автобус, погибли 15 человек

2018-03-30 04:44 | www.apa.az | 7

В Турции произошло тяжелое ДТП. Как сообщает АПА со ссылкой на «Анадолу», авария произошла в провинции Игдыр.

Автомобиль, перевозивший нелегальных мигрантов из Афганистана и Пакистана, потерял управление и врезался в фонарный столб. От сильного удара автомобиль загорелся. По предварительным данным, в результате аварии погибли 15, пострадали 30 человек.

На место происшествия привлечены сотрудники жандармерии, спасательных служб и карет скорой помощи. Пострадавшие помещены в больницу Игдыра. Микроавтобус потушен.