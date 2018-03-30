Ученые создали самозалечивающиеся кости

2018-03-30 05:00 | www.oxu.az | 9

Ученые Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС» разработали материал для костных имплантатов, с возможностью самозалечивания трещин.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в основу был положен полимер с памятью формы, который восстанавливает свою структуру при локальном нагреве.

Результаты исследований были представлены на видеоконференции «Научные и технологические решения для медицины будущего» (Москва-Дели), прошедшей в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Речь идет о возможности замены маленьких или крупных частей кости при травмах, а также операциях по удалению фрагмента костной ткани при развитии злокачественной опухоли.

Человеческий организм не обладает ресурсами для самостоятельного замещения большого количества костной ткани, поэтому возникает необходимость в имплантатах.

Если имплантат внутри организма находится под циклической нагрузкой (это обычно возникает при замещении фрагментов костей в конечностях, особенно ногах), в нем образуются трещины, возникновение которых очень сложно контролировать.

Предотвратить их образование невозможно, однако, можно создать имплантат из материала с возможностью самозалечивания.

«Мы развиваем подход использования материалов с памятью формы», — поясняет кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" Федор Сенатов.

«Изначально имплантат имеет определенную форму, потом трещина ее меняет, но при нагревании структура восстанавливается.

Эффект памяти формы требует сосуществования в полимере жесткой фазы (химические или физические сшивки, переплетения молекул или межмолекулярные взаимодействия) и мягкой фазы, которая определяет энтропийную упругость макромолекул и могла бы быть деформирована во временную форму.

Можно представить себе, что кусок полимера, из которого состоит наш имплантат, это некая пружина в желе. Допустим, вы деформируете этот кусок пластика, то есть растягиваете пружину.

Застывшее желе не дает ей сомкнуться обратно. Однако если подогреть желе, оно станет мягким и пружина сможет вернуться к своей изначальной форме», — добавил он.

А.Б.

