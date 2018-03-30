Китай вывел на орбиту два навигационных спутника Beidou

2018-03-30 05:41 | www.trend.az | 8

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) осуществила в пятницу успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" с двумя навигационными спутниками Beidou. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном на ее официальной странице в социальной сети WeChat.

В этом году CASC осуществит 35 ракетных запусков, поставив по их количеству свой абсолютный исторический рекорд. Руководство организации собирается "преодолеть большие трудности для успешного выполнения [государственных] производственных заказов, сумма которых оказалась беспрецедентной".

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая к настоящему моменту покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить - к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.