Визит президента Ирана в Азербайджан открыл новый этап в развитии сотрудничества между двумя странами - депутат

2018-03-30 08:07 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Визит президента Ирана Хасана Рухани в Азербайджан открыл новый этап в развитии сотрудничества между двумя странами как в политической, так и экономической сферах.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Гусейнов напомнил, что во время визита был подписан ряд важных документов между Азербайджаном и Ираном. «Эти документы охватывают важные сфераы сотрудничества между двумя странами и создают сильную базу для еще большего развития отношений», - сказал депутат.

Он также отметил, что Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море, соглашение о финансировании строительства железнодорожного участка Астара – Решт являются документами, имеющими историческое значение.

Депутат добавил, что развитие отношений между Азербайджаном и Ираном важно не только для этих стран, но и для всего региона.

(Автор: Эльчин Мехтиев.)

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