Азербайджанский PASHA Bank расширяет услуги для физлиц

2018-03-30 08:13 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день, в рамках расширения спектра услуг для физических лиц, PASHA Bank поэтапно увеличивает число сервисов мобильного приложения. Как сообщили Trend в Банке, изменения касаются как банковских, так и небанковских сервисов.

"Все больше клиентов отдают предпочтение дистанционному обслуживанию. Например, при заказе дебетовой карты нет необходимости посещать офис банка лично – достаточно оформить соответствующий запрос посредством мобильного приложения. На данный момент самыми востребованными среди сервисов можно выделить заявку на кредит, получение выписки со счета, а также заказ дебетовых карт", - сообщили в банке.

Что касается небанковских услуг, то в этом году PASHA Bank первым на местном рынке внедрил услугу безналичной оплаты парковок посредством мобильного приложения.

"Из соответствующего раздела мобильного приложения клиент сканирует с помощью камеры мобильного телефона бар-код, указанный на выданном ему при въезде парковочном талоне. После этого ему остается лишь подтвердить списание суммы, указанной на экране телефона. Данная услуга доступна на территории паркинга торгового центра 28 Mall и Garage Parking на проспекте Азербайджан. В настоящее время ведутся переговоры с целью внедрения данной услуги на территории других парковок столицы", - сообщили в PASHA Bank.