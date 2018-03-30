США высылают из страны торгового представителя России

2018-03-30 09:03 | www.oxu.az | 9

Торговый представитель России в США Александр Стадник обнаружил свое имя в списке российских дипломатов, объявленных Вашингтоном персонами нон грата.

Как передает Oxu.Az, об этом он сообщил агентству РИА Новости.

По его словам, «после блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства России в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом». «Это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между нашими странами», — добавил торгпред.