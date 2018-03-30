В Азербайджане стали чаще усыновлять детей

2018-03-30 09:37 | www.oxu.az | 9

В Азербайджане в прошлом году было усыновлено 877 детей.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года численность усыновленных детей возросла на 13,5%.

В прошлом году новые семьи обрели 466 мальчиков и 411 девочек. При этом, по сравнению с предыдущими годами, число переданных в семьи детей в возрасте до трех лет выросло на 19,7%, 3-5 лет — на 7,5 %, 6-10 лет — на 9,9%, 11-17 лет — на 7,3% (420, 172, 167 и 118 детей соответственно).

За прошлый год 28 азербайджанских детей взяли на усыновление иностранные пары, передает Sputnik.

Надо добавить, что за отчетный период азербайджанские суди вынесли решение об отказе в усыновлении 58 детей.

Али Мамедов

