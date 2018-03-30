Казахстан представит в апреле экспортную стратегию

2018-03-30 09:34 | www.trend.az | 8

Министерство по инвестициям и развитию Казахстана в апреле текущего года представит экспортную стратегию страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле 2018 года мы планируем организовать несколько мероприятий с участием дипломатического корпуса. Одно из них - форум «Экономическая дипломатия Казахстана: от Востока до Запада» с участием премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева и брифинг совместно с Министерством по инвестициям и развитию Казахстана, АО «НК «Kazakh Export» НПП РК «Атамекен» для презентации экспортной стратегии с участием дипломатического бизнес-клуба, объединяющего ведущие деловые структуры и бизнесменов страны с послами иностранных государств», - сказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на заседании коллегии МИД.

Он также отметил, что МИД является традиционной площадкой для встреч с аккредитованным в стране зарубежным дипломатическим корпусом и иностранным бизнес-сообществом.