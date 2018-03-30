Грузинский лихач погиб в Баку – ФОТО

2018-03-30 09:38 | www.oxu.az | 9

В Баку, на территории Зыхского шоссе произошло ДТП с летальным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, «Mercedes», за рулем которого находился гражданин Грузии Александр Балысный, по непонятным причинам выехал на встречную полосу оживленной автодороги.

В результате «Mercedes» Балысного на высокой скорости врезался в грузовой автомобиль марки «Ford», за рулем которого находился Мамед Шохрат оглы Сохраб.

Согласно информации, удар был такой силы, что водитель «Mercedes» скончался на месте, а «Mercedes» так сильно подвергся деформации, что тело гражданина Грузии извлекали из машины спасатели МЧС. Водитель «Ford» получил открытый перелом обеих ног.

В связи с фактом ведется расследование.