Россия одобрила программу четырёхлетнего сотрудничества с Кыргызстаном

2018-03-30 09:45 | www.trend.az | 7

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об одобрении проекта программы экономического сотрудничества между правительствами России и Кыргызстана в 2018-2021 годах.

Как передаёт в пятницу новостное агентство Kabar, соответствующий документ опубликован на сайте правительства в пятницу.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Киргизской Республики на 2018-2021 годы", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.