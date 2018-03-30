Цены на нефть продолжают расти

2018-03-30 09:49 | www.trend.az | 8

Цены на нефть в пятницу утром продолжают расти после публикации данных о первом за три недели сокращении количества буровых установок в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,04% — до 69,44 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,79% — до 64,89 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), которая сообщила, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, число буровых установок в США сократилось на 2 штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 169 штук, или на 20%. Число нефтяных буровых установок сократилось за неделю на 7 штук, или на 0,8% до 797 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 4 штуки, или на 2,1%, до 194.

Фьючерсные контракты на нефть на Шанхайской энергетической бирже также дорожают на фоне сообщений о программе Китая по оплате импортируемой в страну нефти юанями.