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Официальный курс маната к мировым валютам на 30 марта (версия 2)

2018-03-30 09:58 | www.trend.az | 5

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:25)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0933 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

30.03.18

1 доллар США

1 USD

1,7

1 евро

1 EUR

2,0933

1 австралийский доллар

1 AUD

1,3056

1 аргентинский песо

1 ARS

0,0844

100 белорусских рублей

100 BYR

0,8707

1 бразильский реал

1 BRL

0,5142

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0,1438

100 южнокорейских вон

100 KRW

0,1596

1 чешская крона

1 CZK

0,0825

1 чилийский песо

1 CLP

0,2811

1 китайский юань

1 CNY

0,2711

1 датская крона

1 DKK

0,2808

1 грузинский лари

1 GEL

0,7041

1 гонконгский доллар

1 HKD

0,2166

1 индийская рупия

1 INR

0,0261

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2,3855

100 индонезийских рупий

100 IDR

0,0124

100 иранских риалов

100 IRR

0,0037

1 шведская крона

1 SEK

0,2035

1 швейцарский франк

1 CHF

1,7807

1 израильский шекель

1 ILS

0,4852

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