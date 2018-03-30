Официальный курс маната к мировым валютам на 30 марта (версия 2)

2018-03-30 09:58 | www.trend.az | 5
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:25)
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0933 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.
|
Курсы валют
|
30.03.18
|
1 доллар США
|
1 USD
|
1,7
|
1 евро
|
1 EUR
|
2,0933
|
1 австралийский доллар
|
1 AUD
|
1,3056
|
1 аргентинский песо
|
1 ARS
|
0,0844
|
100 белорусских рублей
|
100 BYR
|
0,8707
|
1 бразильский реал
|
1 BRL
|
0,5142
|
1 дирхам ОАЭ
|
1 AED
|
0,4628
|
1 южноафриканский ранд
|
1 ZAR
|
0,1438
|
100 южнокорейских вон
|
100 KRW
|
0,1596
|
1 чешская крона
|
1 CZK
|
0,0825
|
1 чилийский песо
|
1 CLP
|
0,2811
|
1 китайский юань
|
1 CNY
|
0,2711
|
1 датская крона
|
1 DKK
|
0,2808
|
1 грузинский лари
|
1 GEL
|
0,7041
|
1 гонконгский доллар
|
1 HKD
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
1 INR
|
0,0261
|
1 британский фунт стерлингов
|
1 GBP
|
2,3855
|
100 индонезийских рупий
|
100 IDR
|
0,0124
|
100 иранских риалов
|
100 IRR
|
0,0037
|
1 шведская крона
|
1 SEK
|
0,2035
|
1 швейцарский франк
|
1 CHF
|
1,7807
|
1 израильский шекель
|
1 ILS
|
0,4852
Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər