Когда прекратится пыльный туман в Баку?

2018-03-30 10:20 | www.oxu.az | 7

Стала известна причина превышения санитарной нормы количества пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, согласно мониторингам, проведенным вчера утром специалистами Национального департамента мониторинга окружающей среды министерства, количество пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове 29 марта 2018 года превысило санитарную норму.

Причиной тому послужило поступление на территорию страны пыльных воздушных атмосферных потоков с Аравийского полуострова.

Согласно сведениям, полученным с автоматических стационарных станций, 30 марта 2019 года в связи с поступлением на территорию страны северо-западного ветра днем в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе уменьшится и достигнет нормы.