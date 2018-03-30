Cтартовал новый сезон Fibonacci Games

2018-03-30 10:22 | www.oxu.az | 8

В Баку 29 марта стартовал новый сезон Fibonacci Games.

Как передает Oxu.Az, каждую неделю все те, кто желает продуктивно провести свой досуг, собираются вместе дабы состязаться друг с другом в интеллектуальной борьбе, которую от классической викторины отличает разнообразие вопросов и правил, что делает игру зрелищной и азартной.

Вчерашняя игра, кроме царившего в ресторане Metropol духа азарта, запомнилась для коллектива Oxu.Az и первым участием в Фибоначчи.

Если ранее мы передавили сообщения про эту игру, будучи сайтом, оказывающим имформационную поддержку Fibonacci Game, от уст других команд-участниц и организаторов, то вчера члены Oxu.Az воочию окунулись в мир драйва и интриги. Восемь членов коллектива Oxu.Az впервые сыграли в Фибоначчи, и это того стоило.

В первую очередь, хотелось бы отметить слаженную организационную работу команды Fibonacci Games. Все, что творилось в минувший вечер в «Metropol»е, было подготовлено профессионалами.

Отдых, умственная тренировка, общение с друзьями, вкусные блюда, напитки и максимальное наслаждение – это, стало бы, основные критерии данной игры.

Уже для многих команд Fibonacci Games является площадкой, где они не только играют, но и постоянно встречаются, общаются, разговаривают на разные темы, а некоторые компании даже заранее приобрели абонемент на сезон, тем самым поощряя интеллектуальный досуг своих сотрудников.

Целевая аудитория Игр Фибоначчи – это мужчины и женщины в возрасте 30+, сотрудники банковского и страхового секторов, легкой и тяжелой промышленности, сферы коммерции и государственных учреждений, врачи, педагоги – словом, все те, кто нуждается в качественном отдыхе, приятном общении и возможности блеснуть своими знаниями.

Интеллектуальная игра состоит из 8 туров различного формата и тематики. Вопросы разносторонние, и базируются на темах общего развития, эрудиции, кругозора и умении логически мыслить. Основной идеей, конечно же, является интересный досуг и приятное времяпровождение по окончании рабочего дня.

За это время были успешно проведены более 20 регулярных и корпоративных игр, ряд «тим билдингов» и корпоративных мероприятий.

В общей сложности, в этих игровых проектах задействовано более 60 команд, что составляет около 500 человек, а аудитория регулярных мероприятий - до 150 человек.

Напомним, что игры проходят по четвергам в 20.00.

Али Мамедов

