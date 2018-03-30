Состоялся суд над членами банды

2018-03-30 10:36 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу Тураба Нагиева, Шахмара Нагыева и Алтая Алиева, обвиняемым по статьям 144.2.1 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как передает Oxu.Az, согласно обвинительному акту, Шахмар Нагиев вместе с другими лицами узнал, что его родственник Пярвиз Гулиев с друзьями в январе 2016 года совершил крупную кражу в университете «Одлар Юрду».

Шахмар решил шантажировать родственника и потребовал у него поделиться деньгами, в противном случае пригрозив обратиться в полицию.

Пярвиз платить отказался. 13 марта Ш.Алиев с сообщниками похитили его, избил и отобрал в общей сложности 18 000 манатов.

На процессе государственный обвинитель потребовал приговорить Т.Нагыева к 12 годам, А.Алиева – к 11 годам, а Ш.Нагыева – к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что на одном из прошлых процессов Пярвиз Гулиев заявил, что его не похищали, и он не согласен с обвинительным актом.

Очередное заседание назначено на 3 апреля.