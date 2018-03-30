Власти США хотят обязать мигрантов сдавать историю пользования соцсетями за пять лет

2018-03-30 10:12 | www.trend.az | 7

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обязать иностранных граждан, желающих получить право на постоянное место жительства в Соединенных Штатах, предоставлять историю пользования социальными сетями за пять лет. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на информацию, полученную в Госдепартаменте, передает ТАСС.

Данная мера призвана в интересах национальной безопасности ужесточить систему проверки иностранцев, стремящихся обосноваться в США. Госдепартамент полагает, что нововведение непосредственно коснется 15 млн человек. Исключения из правила будут сделаны для дипломатов и официальных лиц.

Власти не намерены вводить новшество в силу немедленно. Отведен срок в 60 дней для того, чтобы проанализировать реакцию широкой общественности.