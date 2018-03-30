В Азербайджане в связи с приемом в вузы 1 апреля будет проведен первый испытательный экзамен

2018-03-30 10:40 | www.apa.az | 7
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 1 апреля проведет первый испытательный экзамен по I-IV группам специальностей в 18 городах и районах республики.
Как сообщили АПА в ГЭЦ, испытательные экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Габале, Барде, Агджабеди, Гейчае, Кюрдамире, Имишли, Ширване, Лянкяране, Масаллы, Хачмазе, в целом в 49 зданиях.
Регистрация для участия в испытательном экзамене проводилась посредством интернета. Регистрацию прошли 23579 человек.
Испытательный экзамен во всех зданиях начнется в одинаковое время – в 11:00.