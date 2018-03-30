Экс-премьер Грузии поможет налоговой реформе в Узбекистане

2018-03-30 10:46 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ – Ника Гилаури, член экономической команды Михаила Саакашвили и бывший премьер-министр Грузии, принимает участие в обсуждении проекта концепции налоговой реформы до 2020 года в Узбекистане.



По словам Гилаури, проведение реформ в налоговой сфере в Узбекистане крайне необходимо, потому что их отсутствие сдерживает развитие частного сектора и экономики в целом.

«Такие налоговые реформы, которые сейчас предлагаются в Узбекистане, это один из самых передовых вариантов, которые я видел. Думаю, что будет очень хороший эффект для страны, для экономики, для частного бизнеса», — отметил Гилаури во время общественных обсуждений концепции налоговой реформы в Ташкенте.

Напомним, что в прошлом после подобной реформы число налогов в Грузии было сокращено с 21 до 6, налоговые сборы за восемь лет выросли в десять раз, а экономика – в четыре раза.

В Узбекистане сейчас идет обсуждение концепции налоговой реформы до 2020 года, которая предполагает коренную трансформацию всей системы фискальных органов. Она должна быть представлена на рассмотрение президента и правительства до 1 апреля 2018 года.