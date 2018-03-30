В Украине в результате стрельбы возле ресторана погиб гражданин Азербайджана

2018-03-30 11:15 | www.apa.az | 7

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила сегодня пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

«В одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно десяти человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне вечером.

В полиции сообщили, что один человек погиб и еще один был ранен. Также поврежден автомобиль марки «Toyota». Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, в результате стрельбы погиб гражданин Азербайджана, а ранение получил гражданин Грузии.