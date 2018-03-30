Каспар: Корабли временно стали на якорь

2018-03-30 11:16 | www.apa.az | 7

В связи с нестабильной погодой и сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове, для предотвращения возможных несчастных случаев ЗАО «Каспийское морское пароходство Азербайджана» приняло превентивные меры.

Как сообщил АПА-Экономикс руководитель пресс-службы ЗАО Мехман Мехдиев, в связи с этим морякам сделано предупреждение. В целях безопасности корабли временно приостановили движение, бросили якоря и стоят в режиме ожидания. Движение судов будет восстановлено после улучшения погодных условий.