В Кыргызстане запретили рекламу алкоголя в интернете

2018-03-30 11:06 | www.trend.az | 7

Президент Кыргызстана подписал проект закона «О внесении изменений в Закон Кыргызстана «О рекламе», запрещающий рекламу алкогольной продукции в Интернете, передаёт новостное агентство Kabar.

Запрет распространяется на рекламу на сайтах, зарегистрированных не только в доменной зоне «KG», но и на сайтах в иных доменных зонах, где рекламная информация будет предназначена для потребителей в КР.

При этом ответственность за нарушение законодательства в этом случае будет нести рекламодатель.

В случае распространения рекламы об алкогольной продукции на сайтах, зарегистрированных в доменной зоне «KG», ответственность будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель (администрация интернет-сайта, на странице которого будет распространяться рекламная информация об алкогольной продукции).