Ильхам Алиев: «Уверен, что выборы будут справедливыми и прозрачными, отразят волю азербайджанского народа» - ОБНОВЛЕНО

2018-03-30 11:25 | www.apa.az | 6
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Корин Йонкер.
Как сообщает АПА, в ходе беседы был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, связанных с проведением в Азербайджане предстоящих президентских выборов.
Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что выборы пройдут в демократических условиях, в соответствии с избирательным законодательством, будут справедливыми и прозрачными и отразят волю азербайджанского народа.
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10:08
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял главу наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Корин Йонкер.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.