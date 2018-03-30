МИД: Председательствуя в Движении неприсоединения Азербайджан внесет вклад в укрепление международной безопасности

2018-03-30 11:50 | www.apa.az | 6

«Азербайджанская Республика верна духу и принципам Движения неприсоединения».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на промежуточной министерской конференции глав МИД в рамках Движения неприсоединения.

Он отметил, что Азербайджан, не вступая ни в какие блоки, проводит направленную на укрепление сотрудничества со всеми странами политику. По словам Х.Гаджиева со дня образования, Движение неприсоединения играет важную роль в укреплении международного мира и безопасности: «Главной целью Движения неприсоединения является содействие миру, безопасности и развитию в мире на основе уважения международного права. Несмотря на то, что Движение было создано в конкретном историческом контексте, оно еще больше повышает свою актуальность в современном мире и согласованная в рамках Движения позиция играет важную роль в оказании влияния на процесс принятия решений в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 3-6 апреля Азербайджанская Республика, проводя совещание министров иностранных дел Движения неприсоединения и проведет и 2019 году саммит в Баку, а также председательствуя в 2019-2022 годах в Движении неприсоединения, будет способствовать продвижению целей и задач Движения неприсоединения, укреплению международного сотрудничества, мира и безопасности».

Отметим, 5-6 апреля 2018 года в Баку будет проведена промежуточная министерская конференция глав МИД в рамках Движения неприсоединения на тему «Поддержка международного мира и безопасности во имя устойчивого развития». С целью подготовки к конференции 3-4 апреля 2018 года министры проведут совещание на уровне высокопоставленных чиновников. В проводимой в Баку встрече членов стран Движения неприсоединения будут участвовать более 800 участников.