В Украине расстреляли кавказцев - убит азербайджанец

2018-03-30 11:41 | www.oxu.az | 6
В Харькове на выходе из ресторана из автоматов расстреляли группу людей, в результате чего погиб гражданин Азербайджана.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.
Около 23:00 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау. Предварительная проверка установила, что в одном из ресторанов отдыхала группа людей.
Когда они вышли из развлекательного заведения, к ним неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия.
«В результате происшествия двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Медики констатировали смерть одного из пострадавших», - говорится в сообщении. Нападавшие с места происшествия скрылись, в городе ввели полицейскую операцию «Сирена». Открыто дело по статье «умышленное убийство».
В полиции сообщили, что поврежден автомобиль марки «Toyota». Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство» УК Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
По данным местных СМИ, в результате стрельбы погиб гражданин Азербайджана, а ранение получил гражданин Грузии.