«Телефонный террорист» отправлен в психбольницу

2018-03-30 11:53 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Эльмара Гасымова 1994 г.р., обвиняемого по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК АР.

Как передает Oxu.Az, согласно обвинительному акту, 2 января этого года около 10 часов вечера неизвестный человек сообщил, что заложил бомбу в одном из отелей на территории Сабаильского района.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции, но никого не нашли.

Подозреваемый в даче ложного сообщения Эльмар Гасымов был задержан.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, Э.Гасымов был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психбольницу.