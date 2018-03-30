Ильхам Алиев принял Корин Йонкер – ОБНОВЛЕНО

2018-03-30 12:02 | www.oxu.az | 5

Президент Ильхам Алиев 30 марта принял руководителя миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека госпожу Корин Йонкер.

Как передает Oxu.Az, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с проведением предстоящих президентских выборов в Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что выборы пройдут в демократических условиях, в соответствии с избирательным законодательством, будут справедливыми и прозрачными и отразят волю народа.

10:04

Президент Ильхам Алиев сегодня принял руководителя миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека госпожу Корин Йонкер.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба президента.