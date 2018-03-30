Бакинский ветер остановил движение кораблей

2018-03-30 12:05 | www.oxu.az | 5

В связи с нестабильной погодой и сильным ветром в Баку и на Абшеронском полуострове, для предотвращения возможных несчастных случаев ЗАО «Каспийское морское пароходство Азербайджана» приняло превентивные меры.

Как переадет Oxu.Az со ссылкой на сообщение ЗАО, в связи с этим морякам сделано предупреждение.

«В целях безопасности корабли временно приостановили движение. Они бросили якоря и стоят в режиме ожидания. Движение судов будет восстановлено после улучшения погодных условий», - сообщили местным СМИ в обществе.

Али Мамедов

