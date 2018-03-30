Лавров и Де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане

2018-03-30 11:23 | www.trend.az | 5

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердили эффективность переговоров в Астане по урегулированию сирийского кризиса, сообщил МИД РФ, передает РИА Новости.

В ходе встречи в четверг, 29 марта, и состоявшегося обмена мнениями по сирийской проблематике акцент был сделан на дальнейшую интенсификацию усилий по реализации итогов Конгресса национального диалог в Сочи в январе, отмечает ведомство.

"Была подтверждена востребованность и эффективность созданного год назад Россией, Ираном и Турцией "Астанинского формата", который стал ключевым механизмом продвижения по пути нормализации обстановки в Сирии, а также содействия политико-дипломатическому урегулированию в этой стране на прочной международно-правовой базе", — сообщило министерство.