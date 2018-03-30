В Москве проведено мероприятие, посвященное 100-летию геноцида 31 марта

2018-03-30 12:28 | www.apa.az | 5

В столице России проведено мероприятие, посвященное 100-летию геноцида 31 марта.

Как сообщает московский корреспондент АПА, на мероприятии, проведенном в посольстве Азербайджана в России, приняли участие представители общественности, историки, политические эксперты двух стран.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу сказал, что геноцид 31 марта никогда не сотрется из памяти азербайджанского народа: «1918 год в истории Азербайджана имеет судьбоносное значение. 100 лет назад в марте 1918 года в Баку и Бакинской губернии произошли погромы и массовая резня тысяч людей, в основном мусульман. В советское время информация об этих событиях замалчивалась, она или искажалась или представлялась как гражданская война. Однако 20 лет назад 26 марта 1998 года президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение об объявлении 31 марта Днем геноцида азербайджанцев. В распоряжении отмечено, что достижение Азербайджаном независимости позволяет создать объективную картину исторического прошлого азербайджанского народа».

Посол отметил, что это распоряжение, опирающееся на оценку прошедших событий, представляет собой обращение к будущим поколениям: «В связи с этим хочу еще раз напомнить значимость международного движения «Справедливость для Ходжалы», организованного вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Благодаря ее многочисленным выступлениям, визитам и встречам удалось добиться распространения информации о произошедшей трагедии. Сегодня войны ведутся не только на полях сражений, но в умах и сердцах людей, поэтому основная задача наших дипломатов, ученых, журналистов и простых людей – не проиграть главное сражение, беспристрастно доводить до сведения мировой общественности правду о геноциде азербайджанского народа».