Али Гасанов: «Цель – добиться дестабилизации обстановки в стране, нанеся урон имиджу первого лица и его команды»

2018-03-30 12:33 | www.apa.az | 6

При организационной поддержке Совета прессы проведен круглый стол на тему «Защита национально-нравственных ценностей в интернет-медиа и соцсетях: солидарность медиа».

Как сообщает АПА, председатель Совета прессы Афлатун Амашов сказал, что в последнее время в соцстеях в адрес отдельных лиц озвучивается критика. Он отметил, что в стране предстоят выборы, и эта кампания связана и с этим.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в своем выступлении сказал, что в стране вход в сети глобальной информации и общения свободный, и несмотря на ложные прогнозы некоторых лиц, которые они делают с того берега океана, он останется свободным: «В период, о котором я говорил, правительство Азербайджана рассматривало и сегодня продолжает рассматривать социальные сети как один из самых простых способов общения с обществом и миром. Сегодня функционируют официальные социальные профили президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, представителей государственных структур и отдельных должностных лиц. Господин президент неоднократно реагировал на проблемы, поднятые в социальных сетях, и заявлял, что относится к интернету как к одному из источников информации».

А.Гасанов отметил, что сегодня в Азербайджане количество пользователей «Facebook», «Twitter», «Youtube», «Instagram» и подобных социальных сетей достигло 3 миллионов: «Для страны с численностью населения около 10 миллионов это действительно отличный показатель. Создание в Азербайджане современной коммуникационной и интернет-инфраструктуры, соответствие тарифов ценам стран региона, создание условий для того, чтобы каждый мог свободно функционировать в этой области, обеспечение плюрализма мнений в существующем сегменте являются основными факторами, влияющими на развитие социальных сетей в нашей стране. Однако я должен с сожалением отметить, что несмотря на позитивное отношение правительства Азербайджана к социальным сетям, на созданные всесторонние условия для широкого использования этого сегмента, некоторые круги пытаются злоупотребить данными возможностями, что не может не беспокоить наше общество. Это наглядно показывает грязная кампания, которая регулярно проводится определенными иностранными силами и внутриполитическими группами против нашего правительства, во многих случаях же против всего азербайджанского государства.

Организаторы и участники начинающихся в разное время кампаний выбирают в качестве своей мишени светский режим страны, систему религиозно-этнических отношений.

Страницы, контролируемые целенаправленно созданными радикальными религиозными группами и сепаратистскими союзами, выбрали в качестве мишени толерантную среду в стране, самый большой наш успех и залог развития – стабильность. Не секрет, что эти круги, союзы, группы находятся под влиянием коварных центров ряда соседних стран, в особенности, Армении».

Помощник президента отметил, что в последнее время, особенно после назначения даты президентских выборов – 11 апреля, указанные круги запустили коварный проект «Азербайджан», используя различные средства. Они включили в этот план наших соотечественников за границей, на которых оказывали влияние: «По причине того, что эта грязная кампания за короткий период достигла своего апогея, я, как лицо, ответственное за информационную политику страны и связи с диаспорой, выступил с заявлением о существующей ситуации, проинформировал общественность страны. Вам уже известно, что во время встречи с представителями диаспоры в Нидерландах в конце февраля, а также на встрече с журналистами во время съезда в начале марта я обратился к организаторам и исполнителям этой кампании с заявлением о том, что азербайджанское общество никогда не поддержит такую антинациональную деятельность. Вслед за этим, во время празднования 15-летия Совета прессы я вновь обратился к инициаторам и исполнителям этой кампании. Однако к сожалению, они не прекратили свою грязную деятельность. В день празднования Новруза я обратился посредством социальной сети Facebook, которую оппоненты власти считают своей любимой платформой. Рад, что публикуемые мною подряд обращения и статусы были одобрительно встречены представителями СМИ, НПО, творческой интеллигенции, одним словом, широким спектром интеллигенции страны.

А.Гасанов также отметил, что обсуждаемые в последние дни вопросы раскрыли истинное лицо людей, ставших инструментом заграничных анти-азербайджанских кругов: «Стало видно, что те, кто сидя в Азербайджане, поддерживает грязно ругающуюся оппозицию, а также желает создать противостояние против президентской команды, приписывая правительственным кругам аморальные действия оппозиции сами являются наиболее аморальными людьми. В выступлениях и анализах эти люди пытались выглядеть в качестве примирителей после этих обсуждений, и тут очевидно проглядывалось их цель – мишенью были не только президент и члены его семьи, команда, один из членов этой команды, я, – Али Гасанов. Цель направлена на черту восточного менталитета – нанесение ущерба положительному имиджу первого лица и его команды.

Цель сформирована исходя из тонкостей восточного менталитета - она состоит в том, чтобы очернить позитивный имидж первого лица и его команды, формируя массовое недовольство против них, создавая внутрикомандное противостояние, нарушить существующую стабильность в стране.

Депутат Агиль Аббас отметил, что посольства Азербайджана за рубежом должны в рамках законодательства этих стран противостоять таким действиям.

Главной редактор газеты «Восток» Акиф Ашырлы сказал, что основной целью кампании по дискредитации в социальных сетях является разделение азербайджанского общества и создание конфронтации в ней.

Депутат Хикмет Бабаоглу считает, что социальные сети могут облагаться налогом, и учтены возможности создания юридической платформы в этой области.

Председатель Национального совета по телевидению и радио Нушираван Магеррамли призвал СМИ, НПО и представителей общественности активно бороться с кампанией по дискредитации в социальных сетях.

Главный редактор газеты «İki sahil» Вугар Рагимзаде сказал, что выступающие против государственности Азербайджана в социальной сети лица уличного мышления, они превращаются в средства в руках проармянских сил.

Депутат Эльшан Мусаев, главный редактор газеты «Xalq» Гасан Гасанов и другие выступающие подчеркнули недопустимость кампании по дискредитации, проводимой в социальных сетях.

Глава медиа-группы «Телеграф» Айнур Джамалгызы сказала, что для изъятия видео из социальной сети «Youtube» необходимо, чтобы число тех, кому не нравится, должно превышать число тех, кому нравится: «Для этого я призываю всех, особенно молодежь, к активности».

Главный редактор газеты «Yeni Müsavat» Рауф Арифоглу отметил, что самый главный вопрос в мире – стабильность и безопасность: «В Азербайджане обеспечена та стабильность, которой нет в Турции, даже в Европе. Мы должны знать цену этого. С другой стороны, я не поддерживаю предложения по поводу закрытия социальных сетей».

В своем выступлении Али Гасанов также отметил, что эта кампания связана и с президентскими выборами. В связи с поступлением таких сведений, время президентских выборов переведено наперед. Если обеспечивающая стабильность в стране команда не будет начеку, эта стабильность, безопасность не могут быть защищены. Поэтому мы должны выступать против этой кампании».