Секута: Имеется потенциал для более активного участия компаний США в энергосекторе Азербайджана

2018-03-30 11:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Существует потенциал для более активного участия американских компаний в энергетическом секторе Азербайджана.

Об этом сказал в интервью The Voice of America посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«В настоящее время некоторые американские компании участвуют в энергетическом секторе Азербайджана. Я думаю, что основные факторы, привлекающие нас к взаимодействию с Азербайджаном уже более двух десятилетий, это потенциал Азербайджана как поставщика энергоресурсов, а также геостратегические и геополитические реалии, обеспечивающие беспрепятственную поставку нефти и газа из Азербайджана», - сказал посланник.

Секута отметил, что потенциал Азербайджана по добыче нефти и газа и надежной транспортировки энергоресурсов на мировые рынки, является важным вкладом в европейскую и глобальную энергетическую безопасность, а также в общую мировую безопасность.

Среди значимых событий в энергосекторе Азербайджана он особо отметил продление соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря, в котором также участвуют и американские компании.

Более того, Секута отметил, что достигнут значительный прогресс в реализации проекта «Южный газовый коридор», который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Дипломат отметил, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс также имеет большое значение, так как делает регион Центральной Азии более досягаемым.

«Я также вижу потенциал для более активного участия американских компаний в энергетическом секторе, в частности, с точки зрения внедрения новых американских технологий для содействия увеличению добычи нефти и газа в Азербайджане», - добавил Секута.