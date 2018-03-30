ПО «Азнефть»: Более тысячи нефтяников эвакуированы с морских платформ

2018-03-30 12:34 | www.apa.az | 7

В связи с нестабильными погодными условиями более 1 000 нефтяников эвакуированы на сушу с морских платформ Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщили АПА-Экономикс в ПО «Азнефть», с целью усиления мер безопасности в связи с ожидаемым 30 и 31 марта сильным ветром, скорость которого в открытом море временами будет превышать 30 м/с, ПО «Азнефть» направило телефонограммы на все морские месторождения. «На всех участках проведены просветительские мероприятия, максимально ограничены работы на открытом воздухе и передвижения транспорта и сотрудников по эстакадам и производственным площадкам платформ, даны указания по приведению в безопасное состояние построек и установок, организовано дежурство. На морских нефтегазодобывающих объектах было оставлено лишь обязательно необходимое число дежурных. Проведена эвакуация более тысячи работников с морских платформ судами и вертолетами. Также в качестве ответных мер на возможные чрезвычайные ситуации ведется работа с другими организациями и структурами, ситуация находится на постоянном контроле».