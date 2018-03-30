Председатель Государственного таможенного комитета принял граждан в Сабирабаде

2018-03-30 12:38 | www.apa.az | 8

В соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти, сегодня председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев принял граждан в Сабирабаде.

Как сообщили АПА-Экономикс в ГТК, на приеме были выслушаны обращения жителей Сабирабадского, Ширванского, Саатлинского, Имишлинского, Бейлаганского районов, касающиеся только таможенных вопросов. Наибольшее количество обращений было по поводу приема на работу, положения таможенно-пропускных пунктов, импорта, экспорта товаров и документации в связи с этим. В ходе встречи А.Алиев дал руководителям соответствующих структур поручения по решению поднятых вопросов. Некоторые вопросы были решены на месте. Вопросы, не входящие в полномочия ГТК, были зарегистрированы для передачи по назначению.