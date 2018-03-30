Сколько продлится нестабильная погода?

2018-03-30 12:41 | www.oxu.az | 7

Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продлятся до завтрашнего утра.

Об этом Oxu.Az сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, с полудня 31 марта ожидается постепенное стихание наблюдаемого сейчас ветра:

«Завтра на территории страны ожидается умеренный северо-восточный ветер».

Специалист сообщила, что 30-31 марта температура воздуха снизится на 5-10 градусов:

«Сегодня и завтра в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра с полудня температура воздуха начнет постепенно повышаться».

Г.Мамедова отметила, что с 1 апреля погодные условия стабилизируются.