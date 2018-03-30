Сколько продлится нестабильная погода?

2018-03-30 12:41 | www.oxu.az | 7
Нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продлятся до завтрашнего утра.
Об этом Oxu.Az сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.
По ее словам, с полудня 31 марта ожидается постепенное стихание наблюдаемого сейчас ветра:
«Завтра на территории страны ожидается умеренный северо-восточный ветер».
Специалист сообщила, что 30-31 марта температура воздуха снизится на 5-10 градусов:
«Сегодня и завтра в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра с полудня температура воздуха начнет постепенно повышаться».
Г.Мамедова отметила, что с 1 апреля погодные условия стабилизируются.