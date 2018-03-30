Команда Министерства образования Азербайджана стала участником весеннего кубка ABL Cup 2017/18

2018-03-30 11:44 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Команда Министерства образования Азербайджана стала участником весеннего кубка турнира Azfar Business League - ABL Cup 2017/18 по мини-футболу – корпоративного турнира среди азербайджанских компаний. Чемпионат проходит на профессиональных полях компании Azfargroup. Организатор - компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion).

Сегодня физическое воспитание и спорт стали одной из важнейших и своеобразных областей социального развития. Замечая интерес корпоративных команд к футболу, компания ASEP (Azfar Sport Events & Promotion) организовала турнир ABL Cup 2017/18.

Желаем команде успехов в борьбе за весенний кубок.

Напомним, что 7 апреля стартует весенний кубок турнира ABL Cup 2017/18. Все самые интересные моменты турнира можете посмотреть на сайте www.abl.az. Полную информацию можно получить на официальном сайте организатора www.asep.az, либо по телефонам: +99412 4047339, +99450 2952129. Facebook https://www.facebook.com/ASEPLLC/