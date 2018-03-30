Алекперов: "Лукойл" пока не рассматривает Сирию как страну для инвестиций

2018-03-30 11:47 | www.trend.az | 7

"Лукойл", крупнейшая частная нефтяная компания в РФ, не рассматривает в ближайшие годы Сирию как страну для своих инвестиций, сообщил в интервью РИА Новости президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"Мы в ближайшие годы не рассматриваем Сирию как страну для инвестиций", — ответил он на вопрос, планирует ли "Лукойл" привлечь своих специалистов к строительству и восстановлению нефтегазовых объектов в Сирии.

В конце января Минэнерго РФ сообщило, что Россия и Сирия подписали дорожную карту сотрудничества в энергетике и электроэнергетике на 2018 год и последующий период, предусматривающую восстановление, модернизацию и строительство новых энергообъектов в Сирии.