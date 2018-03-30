В Таджикистане состоялось открытие крупнейшего мукомольного комбината в стране

2018-03-30 11:50 | www.trend.az | 7

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своего рабочего визита в города и районы Согдийской области принял принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию второй линии по производству муки на базе ООО «Анхор» в городе Бустон, передают в пятницу таджикские СМИ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на входе ООО «Анхор» была организована выставка промышленной продукции предприятий Согдийской области.

В ходе ознакомления с деятельностью предприятия президенту сообщили, что ежесуточно предприятие способно переработать 380 тонн пшеницы. Новый мукомольный завод является крупнейшим предприятием-производителем муки в республике.