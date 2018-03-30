Депутат: «Некоторые чиновники выступали в защиту Степана Шаумяна»

2018-03-30 13:05 | www.apa.az | 8

Депутат: «Некоторые чиновники выступали в защиту Степана Шаумяна»

«К сожалению, после вскрытия и изучения могил 26 Бакинских комиссаров, произведенных согласно поручению президента Азербайджана, ряд чиновников выступил в защиту Степана Шаумяна».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат, историк Ягуб Махмудов.

«Во время эксгумации было установлено, что тело С.Шаумяна в этой могиле отсутствует. Мы заявили об этому всему миру. Однако, к сожалению, некоторые тотчас попытались замять этот вопрос. По этой причине мы не можем обнародовать всю правду».