Паника вокруг ветра сорвала занятия в школах Баку и Сумгайыта

2018-03-30 13:04 | www.oxu.az | 7

Не без помощи фейковых посланий в социальных сетях, а также после официального предупреждения Минобразования в связи с сильным ветром, которое стало неким подтверждением слухов, в Баку и Сумгайыте родители решили не рисковать и отказались с утра отводить детей на занятия в школы.

Как передает Oxu.Az, в частности, больше всего отсутствие школьников на занятиях ощущается в начальных классах. В классах, где учатся по 30-35 школьников, сегодня на занятия пришли всего 15-20 человек.

Сразу в нескольких классах средних школ города Сумгайыт из-за отсутствия детей занятия были вовсе отменены.

Согласно официальной информации, с 30 марта по 31 марта в Баку и Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, будет дуть сильный (опасный) северо-западный ветер.

Управление образования города Баку подтвердило Oxu.Az информацию о снижении посещяемости в школах столицы.

«30 марта в столичные школы пришли 75% учеников», - говорится в сообщении Управления.

Али Мамедов

